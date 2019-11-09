بومبيو: أعمال الابتزاز النووي المستمرة سوف تؤدي إلى مزيد من العزلة

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "يجب أن تتعاون ​إيران​ بشكل كامل مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​"، مشددًا على أنه "أعمال الابتزاز النووي المستمرة سوف تؤدي إلى مزيد من العزلة".

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