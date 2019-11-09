يونكر: ترامب لن يستهدف السيارات الأوروبية

صرح رئيس ​المفوضية الأوروبية​ المنتهية ولايته ​جان كلود يونكر​، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لن يفرض رسوما جمركية على السيارات وقطع الغيار المصنعة في ​الاتحاد الأوروبي​ الأسبوع المقبل، رغم تهديداته في هذا الصدد"، مشيرًا الى "أنكم إنكم تتحدثون إلى شخص مطلع تماما على مجريات الأمور".

وكان ترامب قد أعطى نفسه مهلة حتى منتصف تشرين الثاني الحالي لاتخاذ قرار بشأن فرض ​رسوم جمركية​ على السيارات وقطع الغيار الأوروبي. وهدد الاتحاد الأوروبي بالرد عبر فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 39 مليار ​دولار​.

ورفضت المتحدثة باسم يونكر، مينا أندرييفا، الإفصاح عن كيف عرف يونكر قرار ترمب بشأن الرسوم الجمركية. ونقلت وكالة "​بلومبرغ​" للأنباء عن أندرييفا قولها: "رئيس المفوضية وفريقه على اتصال دائم بنظرائهم الأميركيين، مثلما يجب أن تكون عليه الأمور".

