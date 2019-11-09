وجه رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي التهاني الى "ال​لبنان​يين وعموم المسلمين بذكرى ​المولد النبوي​ الشريف. نسأل الله بشفاعة الرسول الحبيب أن يحمي وطننا لبنان ويعين شعبه الطيب على مواجهة التحديات وبلوغ الاهداف التي ينادي بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري مهنئا بعيد المولد النبوي: نسأل الله أن يحمي لبنان ويعين شعبه على مواجهة التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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