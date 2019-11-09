جعجع لبومبيو: الشعب اللبناني ليس بحاجة للمساعدة من أجل الخروج من أزمته

توجه رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، قائلا: "مع الشكر الجزيل مستر بومبيو ولكن ​الشعب اللبناني​ "مكفى وموفى" وليس بحاجة للمساعدة من أجل الخروج من أزمته المعيشية، الاجتماعية والاقتصادية."

وكان مايك بومبيو قال في تصريح: "يجب علينا مساعدة شعوب ​العراق​ ولبنان على التخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم".