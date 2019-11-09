توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قائلا: "مع الشكر الجزيل مستر بومبيو ولكن الشعب اللبناني "مكفى وموفى" وليس بحاجة للمساعدة من أجل الخروج من أزمته المعيشية، الاجتماعية والاقتصادية."
وكان مايك بومبيو قال في تصريح: "يجب علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع لبومبيو: الشعب اللبناني ليس بحاجة للمساعدة من أجل الخروج من أزمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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