أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أنه "بناء على احتياجاتنا وما طُلب منا ننتج حالياً خمسة في المئة من اليوانيوم المخصب". وذد جاء ذلك بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت ايران فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن، والذي حدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3,67% لكن ايران أعلنت أنها لن تلتزم بذلك بعد أن تخلت واشنطن من جانب واحد عن الاتفاق العام الماضي وفرضت عليها عقوبات مشددة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إيران تعلن أنها تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم حتى 5 في المئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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