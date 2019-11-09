"ادعم نقابتك" تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المحامين المتمرنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت حملة ادعم نقابتك ومهنتك مجلس إدارة نقابة المحامين بإلزام مكاتب المحاماة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المحامين المتمرنين لدى مكاتب المحامين.

وأضافت الحملة، أن الاجور المتدنية تسببت فى عزوف المحامين الشباب فى الالتحاق بمكاتب المحامين مما سيتسبب فى إفراغ مهنة المحاماة من الكوادر الصالحة التى يبنى عليها جسد المهنة وسيتسبب فى تجريف المهنة من اهم العوامل التى تعتمد عليها.

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وشددت على أن مكاتب المحاماة بذلك تضر بمهنة المحاماة وتخالف السياسة العامة للدولة ومعايير الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أنه من حق المحامى المتدرب أن يجد ما ينفق به بدل المعاناة التى يجدونها فى ظل حالة الغلاء المتوحشة وإساءة أصحاب المكاتب لهم وعدم تقديرهم لعملهم، وأن أغلب المحامين الشباب يتركون المهنة ولا يكملون بها تاركين المكاتب فى أزمة عدم وجود محامين.

وطالبت الحملة بتشكيل لجنة تختص بحل مشاكل المحامين لدى المكاتب التى يعملون بها أن توفر هذه اللجنة المحامين للعمل لدى المكاتب وأن يشمل دورها فى توفير دورات قانونية مجانية للمحامين ودعمهم ماديا على أن يشمل الدعم الزى اللائق من بدل وأرواب محاماة للمحامين الشباب مجانا وأن يشتمل الدعم أيضا على مكتبة قانونية مع الإعانات المالية للحفاظ على المهنة من الانقراض.