شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: نستلهم من مولد الرسول معانى الوفاء والوسطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف أعاده الله، على الأمة الإسلامية والمصريين بالخير وأن يعم الرخاء والاستقرار بلدنا الحبيبة مصر.

قال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، إن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بشرى للإنسانية وبزوغًا لفجر الإسلام والحرية والرحمة الذى حمل إلى الدنيا مشاعل النور والهداية والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فكانت أمنًا وسلامًا للبشرية على مر الزمان لذلك قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)

وأضاف رئيس الحزب أن مناسبة المولد النبوى الشريف تاتى لنستلهم منها أسمى معانى الوفاء والتراحم والوسطية، حيث نحتفل بذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين وندعو العلى القدير أن يديم على وطننا مصر التقدم والازدهار.

وطالب الهريدى المصريين فى هذه المناسبة العطرة بضرورة التوحد والاصطفاف خلف القياده السياسية والدولة المصرية لمواجهة التحديات التى يواجهها الوطن وحجمها كبير فى الداخل والخارج، مشددًا على أن "المخططات الدولية التى تستهدف تدمير مصر.