برلمانى: مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية تجذب الاستثمار وتوفر فرص عمل

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وأضاف "علاء والى" في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن القطاع الخاص يوجد به الكثير من الخبرات والكفاءات، التي يحتاجها القطاع الحكومي و التى تساعد في تحقيق طفرة كبيرة فى قطاعات الدولة، وبالتالى فإن دعوة الرئيس للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة، دعوة إيجابية، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص مع القوات المسلحة، رائعة إذ تساعد على التغلب وكذا عدم مواجهة الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ المشروعات.
وأشاد والى باستجابة الحكومة وعقدها لقاءات بين المطورين العقاريين ومسئولين حكوميين لوضع اللمسات النهائية لآلية مشاركة الشركات الخاصة فى تنفيذ مشروعات إسكان متوسط واجتماعى ومتوقع الوصول إلى صيغة نهائية خلال وقت قريب، وكذلك إعدادها إصلاحات تشريعية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار العقاري.
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