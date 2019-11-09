شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية تجذب الاستثمار وتوفر فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية للدولة خطوة إيجابية هامة لها مردود ايجابى قوى يساهم في جذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ودفع عجلة التنمية في القطاع المعماري والقطاعات الأخرى ليعود ذلك بالنفع فى رفع الناتج القومي ودعم الاقتصاد .

وأضاف "علاء والى" في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن القطاع الخاص يوجد به الكثير من الخبرات والكفاءات، التي يحتاجها القطاع الحكومي و التى تساعد في تحقيق طفرة كبيرة فى قطاعات الدولة، وبالتالى فإن دعوة الرئيس للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة، دعوة إيجابية، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص مع القوات المسلحة، رائعة إذ تساعد على التغلب وكذا عدم مواجهة الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ المشروعات.

وأشاد والى باستجابة الحكومة وعقدها لقاءات بين المطورين العقاريين ومسئولين حكوميين لوضع اللمسات النهائية لآلية مشاركة الشركات الخاصة فى تنفيذ مشروعات إسكان متوسط واجتماعى ومتوقع الوصول إلى صيغة نهائية خلال وقت قريب، وكذلك إعدادها إصلاحات تشريعية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار العقاري.