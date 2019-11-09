بالصور.. الآلاف يشعيون جثمان الطالبة "شهد" بشمال سيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:
شيع المئات من أهالي مدينة العريش، اليوم السبت، جثمان شهد أحمد كمال، 20عامًا الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، بجامعة قناة السويس، إلى مثواه الأخير، عقب العثور عليها غارقة في نهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، أمس الجمعة.
وعقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح، جرى تسليم جثمان "شهد" لوالدها، وخرجت جنازتها في مشهد مهيب، من مسجد النصر بمدينة العريش، وجرى دفنها بمقابر العائلة بمنطقة سوق الخميس.
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