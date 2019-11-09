تأسيس أول شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

وافق مجلس جامعة بنها، في جلسته اليوم السبت، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على تشكيل لجنة لدراسة تأسيس شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار.

جاء ذلك بحضور، الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقال رئيس جامعة بنها، إن الشركة الجاري إنشاؤها ستخضع لقانون الاستثمار الجديد باسم "شركة جامعة بنها لنقل التكنولوجيا والابتكار" بمقر الجامعة بالعبور.

وأكد السعيد، أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة عميد كلية الهندسة بشبرا، وعضوية عمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة ببنها والتجارة والفنون التطبيقية، ومدير مركز الابتكار بالجامعة، والمستشار القانوني، لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء وتأسيس الشركة وأهميتها للجامعة والمجتمع في نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار.