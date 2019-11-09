ضبط صاحب مصنع اختلق واقعة اختطافه لابتزاز والده بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض بلاغ اختطاف صاحب مصنع وتبين عدم صحة الواقعة واختلاقها لإجبار والده التنازل عن قضية "سرقة" ضده بالإسكندرية.

تلقى قسم أول العامرية بلاغا من عامل 58 سنة، مقيم دائرة القسم بغياب نجله "ع.أ" 35 سنة، صاحب مصنع بلاستيك "له معلومات جنائية" وأنه ورد اتصال هاتفي لابن عم المتغيب من رقمين "حددهما" أبلغه خلاله المتصل أن المتغيب برفقته لحين إنهاء خلافات مالية بينه، وأخر يدعى "م.ع"، 30 سنة، مقيم دائرة قسم ثالث المنتزه "شريك سابق للمتغيب بالمصنع وتم فض الشراكة بينهما".

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وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت جهوده إلى قيام المتغيب باختلاق الواقعة والاتفاق مع كل من "إ.ع"، 48 سنة، عاطل له معلومات جنائية، "م.ح"، 25 سنة، شريك بمصنع بلاستيك "شقيق المتغيب" مقيم بدائرة قسم أول العامرية.

وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وذلك لإيهام والد المتغيب "المُبلغ" ونجل عمه بحدوثها وإبلاغهما بذلك على غير الحقيقة لابتزاز والدهم وإجباره على التنازل عن القضية إداري مركز أبو حمص "سرقة".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.