التحقيق في اتهام صاحب مدرسة خاصة بصفع تلميذ في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قررت نادية فتحي، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، إحالة واقعة صفع صاحب مدرسة خاصة لتلميذ على وجهه، إلى لجنة الحماية الخماسية، للتحقيق.

وتلقت إدارة العجمي التعليمية، شكوى من والد الطفل "عمر. س" الطالب بالصف الخامس الابتدائي، باعتداء صاحب مدرسة خاصة على نجله.

Advertisements

وقال والد الطالب في شكواه إن "م.س" صاحب المدرسة صفع ابنه على وجهه داخل الفصل أمام زملائه يوم الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أنه حرر محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة حمل رقم ١٤٠٧٧ لسنة 2019 إداري الدخيلة.

وطالب ولي أمر التلميذ في شكوى لمجلس الوزراء حملت رقم ١٩٧٩٣١٨ بالتحقيق في الواقعة، قائلا: "لن أترك حق ابني.. وصاحب المدرسة غير مؤهل تربويًا ولا يحق له التعامل مع التلاميذ".

وأضاف أن نجله من الأوائل والمتفوقين دراسيًا، موضحا أن تصرف صاحب المدرسة جاء عقب مشادة بين ابنه وزميل له.