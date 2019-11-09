وزير الصناعة يفتتح الدورة الرابعة لمعرض "دستينيشن أفريكا" لللغزل والمنسوجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

افتتح وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، اليوم السبت، معرض "دستينيشن أفريكا" للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والذي يقام على مدار يومين في الفترة من ٩ إلى ١٠ نوفمبر.

وتضم الفعالية دول القارة السمراء في أكبر حدث للتبادل التجاري في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، بحضور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بحسب بيان من وزارة التجارة اليوم.

وقال نصار، إن المعرض يمثل منصة هامة لتحقيق تكامل سلاسل الإنتاج الأفريقية وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد نصار، على حرص الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باعتبارها إحدى الصناعات الإستراتيجية بالاقتصاد القومي.

وأشار نصار، إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بقبول وتنافسية كبيرة بالأسواق الأمريكية والأوروبية والإفريقية.

وأوضح نصار، أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل التجاري بين الدول الأفريقية خاصة وأن هناك فرصا أمام منتجات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالأسواق الأفريقية.

Advertisements

وتقام الفعالية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادارت، ويقوم على تنظيمه المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية وجمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك.

ويشارك في النسخة الحالية من المعرض أكثر من ١٠٠عارض من مختلف دول العالم، وأكثر من ٢٠٠ مشتري، مما يفتح أمام العارضين والمصنعين المصريين ابواب وأسواق جديدة بالخارج.

ويتضمن "دستينيشن أفريكا" هذا العام تنظيم زيارات ميدانية للمصانع المنتجة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة كما سيتم الترويج خلال فعاليات المعرض لشعار القطن المصري والتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

ويأتي المعرض هذا العام على ضوء اتفاقية التعاون التي أبرمتها وزارة التجارة والصناعة، ومركز التجارة الدولية، والحكومة السويسرية لدعم برنامج المنسوجات والملابس العالمي. مما يوضح أهمية معرض دستينيشن افريكا ودوره المحوري محليا ودوليا.

ويضم المعرض أجنحة دولية، مخصصة لكل من دول تونس، والمغرب، والجزائر، واثيوبيا، وجنوب افريقيا، ورواندا.