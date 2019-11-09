ألقته أمه في النيل.. عامل وسائق ينقذان طفلًا من الغرق في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أنقذ سائق وعامل يقيمان بمدينة بني سويف، طفلًا يبلغ من العمر 3 سنوات من الغرق، بعدما ألقته والدته في نهر النيل، لإصابتها بأزمة نفسية.

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من محمد فتحي، 38 سنة سائق، ومحمد مبروك 36 سنة، بضبط سيدة خلال القائها طفلًا بمياه نهر النيل.

بالانتقال والفحص تبين أن السيدة تدعى «ف .ع.ع» 35 سنة، مقيمة مدينة بنى سويف، وأن الطفل المجني عليها ابنها ويدعى "عبدالرحمن"، وأنها تقيم مع والدتها، وبسؤالها ادعت أنها ألقت الطفل في النيل بسبب تعذيب أمها له، فيما قالت جدة الطفل إن نجلتها تعانى من حالة نفسية بسبب انفصالها عن زوجها.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.