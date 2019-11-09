وزير الداخليّة التركي : تركيا ستبدأ الإثنين المقبل بترحيل إرهابيّي داعش إلى بلدانهم

وكالات- ستبدأ تركيا اعتبارا من الأسبوع المقبل بترحيل ارهابيي داعش الأجانب إلى بلدانهم، وفق ما صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الجمع 8 نوفمبر 2019 .

وقال صويلو "نقول لكم الآن إننا سنقوم بإعادتهم إليكم. سنبدأ ذلك الإثنين" في إشارة إلى عناصر تنظيم داعش

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال صويلو إن تركيا تعتقل قرابة 1200 من عناصر تنظيم داعش الأجانب، وبأنها قبضت على 287 خلال عمليتها الأخيرة في شمال سوريا.

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وانتقدت تركيا دولا غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروا للالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وتجريدها البعض من جنسياتهم.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا ستتمكن من إعادة الذين جردوا من جنسياتهم.