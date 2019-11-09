بأعواد الثقاب فقط.. شاب يحاكى معلم تاج محل

إستمرار لمقولة "الفنون جنون" تمكن شاب يبلغ من العمر 24 عاما يقطن فى تبليسي، بولاية جورجيا الأمريكية، من بناء نماذج معمارية مصغرة من أعواد الثقاب، وفقا لموقع bored panda.

تاج محل، المعلم الهندي الشهير، هو واحد من أحدث إبداعاته،

إذ نفذ نموذج مصغر منتهى الدقة من تاج محل بأعواد الثقاب فقط، واستغرق الأمر منه حوالي 350 ساعة وأكثر من 1000 عود لبنائه.

العمل يحمل الكثير من مفاهيم الدقة والتفانى، إذ

يمكنك ببساطة ووضوح، رؤية أبسط التفاصيل، بدقة شديدة، للمعلم الهندي الشهير، ويبلغ ارتفاع النموذج الدقيق من أعواد الثقاب، 30سم، فيم يبلغ حجمه 40*40 سم.

ويعتبر العمل نموذج مصغر طبق الأصل من تاج محل الهندي، إلا أنه منفذ بالكامل من أعواد الثقاب فى دقة متناهية، ويحمل نفس التفاصيل التى يحملها المبنى الأصلى.