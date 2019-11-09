أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت أنه تم تحقيق تقدم كبير في العملية السياسية للتسوية السورية. وقال لافروف، ردا على سؤال حول كيفية تقييم سير عملية التسوية السياسية في سوريا وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية "الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب المحادثات بين الدول الضامنة لأستانا روسيا وتركيا وإيران كانت خطوة مهمة نحو استعادة وحدة أراضي سوريا".

ولفت لافروف إلى افتتاح الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف 30 أكتوبر الماضي بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.. متابعا: "إن قرار إنشاء هذه اللجنة جرى اتخاذه بعد نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية في يناير 2018".

لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية "الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب المحادثات بين الدول الضامنة لأستانا روسيا وتركيا وإيران كانت خطوة مهمة نحو استعادة وحدة أراضي سوريا".ولفت لافروف إلى افتتاح الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف 30 أكتوبر الماضي بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.. متابعا: "إن قرار إنشاء هذه اللجنة جرى اتخاذه بعد نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية في يناير 2018".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسي: حققنا تقدمًا كبيرًا في العملية السياسية للتسوية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.