الدفاع الروسية تكشف عن تطوير بعض سفنها الحربية الصاروخية

كشف نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، عن تطوير بعض السفن الحربية الصاروخية التابعة لأساطيل روسيا.
التابعة لأساطيل روسيا، مشددا على أن هذه التعديلات ستزيد من قدرات هذه السفن في التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية والجوية.
وقال كريفوروتشكو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن (موسكو) تعمل حاليا مع عدد من المؤسسات على استكمال توقيع اتفاقيات لتعديل وتحديث بعض السفن الحربية
العاملة بالوسادة الهوائية، وستخضع للتحديث أولا سفينة الإنزال (موردوفيا) من مشروع (زوبر 12322) كما ستحصل السفينة التي يبلغ مداها 300 كم على أجهزة الملاحة الحديثة ووسائل الاتصال والقيادة الجديدة، فضلا عن الأسلحة الحديثة.
وكانت وزارة الدفاع قد اتخذت - في وقت سابق - قرارا بتحديث سفن الإنزال
يذكر أن مصادر في وزارة الدفاع الروسية قد أفادت عن أن السفن والفرقاطات التابعة لأساطيل البلاد الحربية ستتزود بمعدات حديثة تزيد من قدراتها القتالية بشكل كبير.
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