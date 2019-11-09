لأول مرة.. رئاسة الحرم تمنع غير المصرح لهم بالتطويف

قامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التطويف بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، بمتابعة أعمال المطوفين والتزامهم بما يصدر من تعليمات وضوابط، ومنع غير المصرح لهم من تطويف مرتادي ضيوف بيت الله الحرام.
وأوضح فضيلة مدير إدارة التطويفالشيخ فواز السلمي، أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم العمل ويحقق مستوى عال من الجودة والتواصل بين المسؤولين، إضافة إلى توزيع عدد من الهدايا على زوار بيت الله الحرام.
ودعا السلمي المعتمرين إلى الانشغال بالذكر والدعاء أثناء أداء مناسكهم والالتزام بالدعاء في الطواف والسعي بما ورد في الكتاب والسنة.
واختتم بأن هذه الخدمات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي ونشر العلم الشرعي لقاصدي بيت الله الحرام
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