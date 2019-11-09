المسجد الحرام يطلق برنامج "نرشدكم بلغتكم" لزوار بيت الله

أطلقت الإدارة العامة للشئون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة في المسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برنامجاها نرشدكم بلغتكم، والذي يهدف إلى ترجمة المسائل الشرعية بجميع اللغات لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة الأستاذ

فادي السلمي أن منسوبي الإدارة يقومون بنقل إجابة المسائل الشرعية للمستفيدين بلغاتهم من خلال عدد من المشايخ.

وأشار السلمي إلى تعدد البرامج التوعوية في الترجمة، وأن كافة الجهود تبذل من أجل خدمة مرتادي ضيوف بيت

الله الحرام، حيث تكثف أعمال الترجمة على مدار الساعة، ويتم أيضاً إهداء الكتيبات والمطويات التي تتعلق بالمناسك لجميع المستفيدين بلغاتهم خلال موسم العمرة.

واختتم ان تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كل ما يخدم زوار بيت الله الحرام وفق تطلعات خادم الحرمين وولي عهدة.