مقتل 4 أشخاص بسبب إعصار "ناكري" في الفلبين

ذكرت الوكالة الوطنية للإغاثة من الكوارث اليوم السبت أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب فيضانات وانهيارات أرضية، ناجمة عن إعصار "ناكري" بشمال الفلبين.

ونزح أكثر من 21 ألف شخص بسبب العاصفة، التي حافظت على قوتها، فيما كانت تنطلق إلى خارج الفلبين.

وأضافت الوكالة أن إقليم "كاجايان"

كان الأكثر تضررا، حيث توفي معظم الضحايا.

ومن بين القتلى، فتى، 10 سنوات، ورجل، 32 عاما، غرقا في حادثين منفصلين في بلدتي "كلافيريا" و"باجاو"، بينما توفي رجل، 36 عاما، في انهيار أرضي في إقليم "كلافيريا".

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وفي بلدة "أباري" توفي صبي، 14 عاما، بسبب صعق كهربائي، حسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أنه تم إغلاق 26 طريقا وخمسة جسور في المناطق المتضررة أمام حركة المرور بسبب الفيضانات أو الانهيارات الأرضية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن إعصار "ناكري" كان مصحوبا برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 150 كيلومترا في الساعة، بينما كان يتحرك خارج الفلبين اليوم السبت.