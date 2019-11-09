رئيس أوكرانيا: كييف أول من اخترعت الطائرة المروحية بالعالم

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، "إن بلاده أول من اخترعت الطائرة المروحية والمحرك الصاروخي في العالم".

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن زيلينسكي إشارته في كلمته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الأوكرانية كييف -

إلى أن الأوكرانيين أهدوا البشرية أول طائرة هليكوبتر ومحركات الصواريخ والقمر الصناعي، إلى جانب النموذج الأولي للأشعة السينية والأقراص المضغوطة التي تستخدم في تخزين البيانات.وأوضح أن الأوكرانيين ابتكروا أيضا الرمز البريدي وتقنية الترام الكهربائي، كما اخترعوا تطبيقات مثل تطبيق المراسلة (واتس آب).يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤولون أوكرانيون تصريحات مماثلة، حيث قال الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو "إن مصمم الطائرة متعددة المحركات الروسي - الأمريكي إيجور سيكورسكي، مواطن أوكراني مميز استطاع تغيير عالم الطيران".