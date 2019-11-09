مقتل 13 داعشيا بغارات جوية في أفغانستان

قتل 13 مسلحاً إرهابياً ينتمون إلى تنظيم داعش المتطرف في إقليمي "ننكارهار" و"كونار" شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، عن مسؤولين أن العناصر قتلوا خلال سلسلة من الغارات الجوية.

وأضاف المسؤولون أن الغارات الجوية في منطقة "أشين" بإقليم ننكارهار أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين من مجموعة مسلحة على صلة بتنظيم داعش المتشدد.

وتابع المسؤولون أن غارة جوية أخرى في منطقة "ده بالا" بإقليم ننكارهار أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين من الجماعة ذاتها.

وأشار المسؤولون إلى أن قوات الأمن نفذت غارة جوية أخرى في منطقة "تسوكي" بإقليم كونار، مما أسفر عن مقتل 5 مسلحين بالجماعة. اقرأ أيضا... مصرع 16 من داعش وطالبان في 3 أقاليم بأفغانستان

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