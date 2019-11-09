رئيس وزراء الهند يشكر نظيره الباكستاني على فتح ممر للزوار السيخ

شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، نظيره الباكستاني عمران خان على تعاونه في فتح ممر ديني يسمح للهنود السيخ بزيارة أحد أقدس مواقعهم الدينية على الجانب الآخر من الحدود في باكستان.

وقال مودي، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها خلال مراسم افتتاح الممر في الجانب الهندي من الحدود، "أود أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان، على احترام مشاعر الهند. أشكره على تعاونه".

وبدأ مئات الهنود السيخ اجتياز الحدود الهندية الباكستانية عبر ممر صمم خصيصا لتمكينهم من التوجه إلى معبد "كارتاربور صهيب" داخل باكستان.

وبين أوائل الزوار الذين عبروا الممر، رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينغ الذي اعتبر ذلك "لحظة عظيمة". وقال سينغ المنتمي إلى أقلية السيخ، للتلفزيون الهندي "آمل أن تتحسن العلاقات بين باكستان والهند بعد فتح كرتاربور".

وسيسمح فتح هذا الممر لآلاف الزوار السيخ بالمشاركة، من دون تأشيرات دخول، في الاحتفالات بالذكرى ال550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة.

ويقع ضريح "غورو ناناك" في مدينة "كرتابور" الباكستانية الصغيرة على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود الهندية.

وكان مؤسس السيخية "الغورو ناناك" قضى الأعوام الـ18 الأخيرة من حياته في معبد "كارتاربور صهيب"، وتوفى هناك.

وتعد كرتاربور من أكثر الأماكن قداسة للسيخ الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثين مليون شخص في العالم، يعيش ملايين منهم في الهند ونحو عشرين ألفا في باكستان.

ويقع معبد "كارتاربور صهيب" في الجانب الباكستاني من إقليم البنجاب المقسم بين باكستان والهند.

وانقسم الإقليم بين الدولتين لدى استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947.