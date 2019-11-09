الولايات المتحدة متفائلة بالتوصل لاتفاق تجاري مع الصين

أعرب مسؤول بارز في الإدارة الأميركية عن تفاؤل البيت الأبيض بشأن احتمالات الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين يوقف الحرب التجارية بين البلدين.

وقال مارك شوت كبير العاملين في مكتب مايك بنس نائب الرئيس، لمحطة تلفزيون "سي ان بي سي" التلفزيونية الأميركية، "نحن متفائلون جداً بأن الجولة واحد سيجرى إتمامها ونأمل بأن يتم توقيعها قبل نهاية هذا العام".

وأضاف أنه يعتقد أن اتفاق "المرحلة واحد" مع الصين من المرجح أن يتم الوصول إليه بحلول الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

وسرت، منذ أسابيع، أنباء عن توصل البلدين إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

اقرأ أيضا... الأمم المتحدة: الحرب التجارية بين الصين وأميركا تضر اقتصاد العالم

وتبادلت الولايات والمتحدة والصين فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على منتجاتهما خلال الأشهر الماضية.

وقال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن هذه الحرب التجارية أبطأت نمو الاقتصاد العالمي وأضرت باقتصاد البلدين.

وأعلن مسؤولون صينيون وأميركيون، الخميس، أن البلدين اتفقا على إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة ما سيسرع التوصل لاتفاق لأن بكين كانت تطلب دائماً إلغاء تلك الرسوم للتوصل إلى اتفاق.

إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، أنه لم يوافق على إلغاء الرسوم التي فرضها على المنتجات الصينية.