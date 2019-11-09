الملياردير الأميركي بلومبرغ يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية

قدم الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ عمدة مدينة نيويورك السابق، أوراق ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما قبل انتهاء الموعد النهائي، الأمر الذي يوحي بجديته بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وتم إدراج بلومبرغ بين المرشحين الديمقراطيين الذين تأهلوا للانتخابات التمهيدية المقررة في 3 مارس المقبل في الولاية الجنوبية، حسبما قال الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما على موقعه الإلكتروني.

يذكر أن ألاباما لديها موعد نهائي مبكر للمرشحين للتقدم بأوراق ترشحهم من أجل التأهل للمشاركة في انتخابات الحزب التمهيدية لخوض انتخابات الرئاسة.

وكان بلومبرغ قد قال، في وقت مبكر من العام الجاري، إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة الأميركية. لكنه، في بيان صدر يوم الخميس عبر تغريدة في "تويتر" لمستشاره السياسي، ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية ترشحه.

وقال المستشار هوارد وولفسون إن بلومبرغ قلق من أنه لا يوجد أحد في السباق الانتخابي داخل التيار الديمقراطي يمكنه هزيمة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وعقب هذه التغريدة، أفادت تقارير إخبارية بأن بلومبرغ يعتزم اللحاق بالموعد النهائي بولاية ألاباما وتقديم أوراق ترشحه قبل هذا الموعد.

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وتأكد الآن أن اسم بلومبرغ سيظهر على أوراق الاقتراع بولاية ألاباما في الانتخابات التمهيدية في العام المقبل.

وسخر ترامب من بلومبرغ، يوم أمس الجمعة، وقال إنه "ليس لديه السحر ليحقق نتيجة جيدة".

وقال ترامب، للصحفيين خارج البيت الأبيض، "أنا أعرف مايكل.. إنه لا شيء .. لا يوجد أحد أفضل منافسته أكثر من مايكل التافه".

وأعرب عن اعتقاده بأن حملة بلومبرغ ستضر على الأرجح بنائب الرئيس السابق جو بايدين، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، الذي يترشح كشخصية معتدلة.

وكان بلومبرغ، تاسع أغنى رجل في الولايات المتحدة وفقا لمجلة "فوربس"، قد قال في شهر مارس الماضي إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية. ولكنه أشار وقتها إلى أنه سوف يستخدم موارده المالية لدعم مرشحين والقضايا التي تهمه، بما في ذلك مكافحة التغير المناخي.

وغرد وولفسون بأن الرجل، البالغ من العمر 77 عاما، أنفق مئة مليون دولار لدعم الديمقراطيين العام الماضي. وهذا العام، ساعدهم للفوز بالسيطرة على المجلس التشريعي في ولاية فرجينيا.

وقال وولفسون "إننا الآن في حاجة لإتمام العمل وضمان هزيمة ترامب، ولكن مايك قلق بشكل متزايد من أن مجموعة المرشحين الحالية داخل التيار الديمقراطي ليست في موقف يسمح لها بالقيام بذلك"، مضيفا أن بلومبرغ سوف يترشح بناء على سجله كعمدة لمدينة نيويورك وكرجل أعمال ومهتم بالأعمال الخيرية.