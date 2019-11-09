كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: تركيا ستبقى في سوريا حتى تنسحب الدول الأخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بأن تركيا لن تغادر سوريا حتى تنسحب الدول الأخرى، مضيفًا أن أنقرة ستواصل هجومها عبر الحدود ضد الأكراد إلى أن يغادروا المنطقة بالكامل.

وقال أردوغان في حديثه للصحفيين يوم الجمعة إن تركيا لن تغادر سوريا إلا بمجرد مغادرة الدول الأخرى، مضيفًا أن الهجوم التركي سيستمر حتى تغادر جميع القوات الكردية المنطقة.

وذكر أردوغان: "لن نسمح حتى يغادر كل إرهابي آخر المنطقة" في إشارة إلى وحدات حماية الشعب، المكون الرئيسي للقوات الديمقراطية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة".

بدأت أنقرة هجومها بعد أن أعلن ترامب انسحابًا مفاجئًا لـ 1000 جندي أمريكي من شمال سوريا الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي منذ ذلك الحين إن بعض القوات ستواصل العمل في المنطقة.

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تم الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث صرحت منظمة العفو الدولية بأنها جمعت أدلة تشير إلى أن القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها قد "أبدت تجاهلًا مخزيًا للحياة المدنية، وارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل المتعمّد والهجمات غير القانونية التي أدّت لقتل وجرح المدنيين".

وفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن العملية تهدف إلى طرد قوات سوريا الديمقراطية -التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني، لكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يعتبرها حليفًا ضد داعش- من المنطقة الحدودية وذلك لإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومتر (20 ميل) في شمال سوريا حيث ستتمّ إعادة توطين نحو 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا. ونظرًا لأن الأكراد السوريين يتركزون بشكل كبير في منطقة الاستيطان المقترحة، التي تضم تركيبة عرقية متنوعة، فقد تم انتقاد الخطّة التركية باعتبارها تهدف لإجراء تغيير ديموغرافي، وهو ما نفته تركيا بقولها أن العملية تهدف فقط إلى "تصحيح" التركيبة السكانية التي يزعم المسؤولون الأتراك أنه قد تم تغييرها من قبل القوات الكردية.

تعرّضت العملية التركية للإدانة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي بينما أعلنت فقط دول قليلة عن دعمها لها. وقد شدّدت روسيا على موقفها من رفض العملية وقامت بنشر قواتها في الشمال، رغمَ اعترافها سابقًا بـ "حق تركيا في الدفاع عن نفسها". فرضت دول مختلفة حظرًا على تصدير الأسلحة إلى تركيا، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوزارات التركية وكبار المسؤولين الحكوميين ردًا على الهجوم. وبالمثل، فإن أوامر ترامب بالانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من سوريا قد تمت إدانته على نطاق واسع باعتباره خيانة خطيرة للأكراد وضربة كارثية لمصداقية الولايات المتحدة.

أدانت الحكومة السورية الهجوم التركي قائلةً أنّه غزو واحتلال، وألقت باللوم على القوات الكردية بسبب عدم مصالحتها مع الحكومة، متهمّة إياها بالتحضير لخطط انفصالية. ومع ذلك، بعد بضعة أيام، توصلت قوات سوريا الديمقراطية إلى اتفاق مع الحكومة السورية، سمح للجيش العربي السوري بدخول مدينتي منبج وعين العرب (كوباني) اللتان تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، في محاولة لحماية البلدات من الغزو التركي. وبعد ذلك بفترة وجيزة، أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن القوات المسلحة السورية بدأت بالانتشار في شمال البلاد. وقد شنّت تركيا والقوات التابعة لها هجومًا للاستيلاء على منبج في نفس اليوم.