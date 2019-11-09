كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: استئناف العمليات في ميناء أم قصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول عراقي، اليوم السبت، استئناف العمليات في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية القريب من محافظة البصرة.

وأشار المسؤول العراقي، إلىى أن "جميع أرصفة الميناء تعمل اليوم" مضيفاً أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها.

والجدير بالذكر، ميناء أم القصر يستقبل شحنات الحبوب، والزيوت النباتية، والسكر، لبلد يعتمد بدرجة كبرى على واردات الغذاء.

وتوقفت العمليات في الميناء نحو 10 أيام، بعدما أغلق محتجون مدخله.

ذكرت مصادر عراقية، الخميس الماضي، أن عدد من المحتجين العراقيين، أغلقوا ميناء أم قصر النفطي في محافظة البصرة، بعد ساعات قليلة من استئناف العمل في هذا المرفق النفطي الحيوي للبلاد.

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وبحسب وكالة فرانس برس، أعاد المحتجون العراقيون، إغلاق مدخل ميناء أم قصر بعد وقت قصيرة على إعلان مسؤولين عراقيين عن عودة العمل فيه.

وقد نجح المحتجون المناهضون للحكومة، في إغلاق مدخل ميناء أم قصر للبضائع مجددا، بعد أن أوقفوها لمدة أسبوع أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت العديد من المدن العراقية وأدت إلى مقتل ما يزيد على 260 شخصا.

وأشارت مصادر أمنية ونفطية عراقية، أمس الأربعاء، إلى أن محتجين أغلقوا مدخل مصفاة الناصرية بجنوب البلاد، مضيفة أن المحتجين منعوا شاحنات تنقل الوقود إلى محطات غاز من دخول المصفاة، مما تسبب في نقص الوقود.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي إن إغلاق ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد، كلف البلاد ما يزيد على 6 مليارات دولار حتى الآن.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولون ومصادر في قطاعي الأمن والنفط قولهم إن العمليات استؤنفت في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية لتكرير النفط بجنوب العراق الخميس، بعد أن انسحب المتظاهرون عن المنطقتين.



