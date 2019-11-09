كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد والجيش التركي شمالي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت اشتباكات، بين وحدات من الجيش السوري وقوات تركية في قرية أم شعيفة شمال شرق سوريا، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن اشتباكات عنيفة حصلت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش العربي السوري والقوات التركية وحلفائها في قرية أم شعيفة بريف رأس العين.

ووفقًا للوكالة، وصلت تعزيزات نوعية جديدة للجيش السوري عن طريق البرّ إلى منطقة الجزيرة السورية صباح اليوم.

وقد اشتبكت قوات الجيش السوري، الأحد الماضي، مع القوات التركية، في المنطقة الريفية المحيطة بمدينة رأس العين على الحدود التركية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وأوضحت "سانا"، "سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على أربع قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة، وهي: أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية، وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات".

وكانت رأس العين محور تلاسن تركي كردي، بعدما اتهم الجيش التركي قوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة بمهاجمة إحدى دورياته، مما أدى إلى مقتل جندي وجرح خمسة آخرين.

وقد اشتبكت قوات الجيش السوري، الأحد الماضي، مع القوات التركية، في المنطقة الريفية المحيطة بمدينة رأس العين على الحدود التركية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضحت "سانا"، "سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على أربع قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة، وهي: أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية، وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات".

وكانت رأس العين محور تلاسن تركي كردي، بعدما اتهم الجيش التركي قوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة بمهاجمة إحدى دورياته، مما أدى إلى مقتل جندي وجرح خمسة آخرين.