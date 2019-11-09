كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن هوية ضحايا شاحنة الموت البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عن هوية ضحايا الشاحنة التي عثر عليها في إسيكس جنوب شرق بريطانيا، والتي عرفت إعلامياً بـ"شاحنة الجثث"، بما في ذلك أسماؤهم وأعمارهم.

وحددت الشرطة البريطانية، الهوية الرسمية للأشخاص وعددهم 39 عن طريق لجنة تحديد الهوية، وتبين أن جميعهم فيتناميون منهم 10 تحت سن 20 عاما، بينما تتراوح أعمار معظم الضحايا بين 20 و40 عاماً، وقالت إنها تجري مشاورات مع هانوي حول تسليم الجثث.

وقد عثرت البريطانية، على الجثث في حاوية شحن بالقرب من لندن الشهر الماضي ومن بينهم 3 صبيان.

وقال تيم سميث، المسؤول في الشرطة: "كانت هذه عملية مهمة للغاية وعمل فريقنا بجد من أجل أن تكون هناك إجابات لتساؤلات الأسر القلقة التي كانت تخشى أن يكون هناك من أفرادها من هو ضمن من انتهت رحلتهم المأساوية على شواطئنا".

Advertisements

وعثر على الجثث وبينها 8 جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التيمس.

ووجهت لسائق الشاحنة تهمة قتل 39 شخصا بطريق الخطأ والتآمر لتهريب بشر وغسل الأموال.

وأصدرت الشرطة البريطانية، بيانًا جديدًا كشفت فيه تفاصيل جديدة، المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في نهاية أكتوبر الماضي وعثر على جثثهم في سيارة شحن ببريطانيا.

وقالت الشرطة البريطانية، في البيان: "تواصل الشرطة عملها لتحديد هوية الضحايا. وحتى الآن نعرف أن الضحايا كانوا من مواطني فيتنام. وقد اتصلنا بالحكومة الفيتنامية. كما اتصلنا بشكل مباشر مع الأسر في فيتنام وبريطانيا، ونرى أننا عثرنا على أسر الناس الذين انتهى طريقهم في أراضينا بالمأساة".