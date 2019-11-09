كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب تصريح ماكرون الأخير.. البوسنة تستدعي سفير فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة البوسنية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفرنسي، للاحتجاج على تصريح للرئيس إيمانويل ماكرون وصف فيه البوسنة بـ "قنبلة موقوتة" بسبب المقاتلين الإسلاميين العائدين إليها.

وعلق ماكرون، على رفض فرنسا دعم مفاوضات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن "أحد بواعث القلق الرئيسية لدى الاتحاد الأوروبي هو البوسنة".

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وفي مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أول أمس الخميس، أضاف: "إذا كنتم قلقين على هذه المنطقة، فإن القضية الأولى ليست مقدونيا الشمالية، ولا ألبانيا، إنها البوسنة والهرسك، القنبلة الموقوتة التي بدأت العد التنازلي بجوار كرواتيا، والتي تواجه مشكلة الجهاديين العائدين".

وذكر بيان للرئاسة البوسنية، أن "زيليكو كومسيتش، الكرواتي الذي يرأس حالياً الرئاسة البوسنية، استدعى السفير غيوم روسون وأطلعه على أعداد المقاتلين الأجانب، وجهود البوسنة لمكافحة الإرهاب، ودعا أيضاً ماكرون إلى زيارة البوسنة".

وأثارت تعليقات ماكرون ردود فعل غاضبة بين المسلمين الذين يشكلون نصف السكان، وتقول المخابرات البوسنية إن 250 بالغاً و80 طفلاً من البوسنة أو من بين مهاجري البوسنة غادروا إلى سوريا والعراق بين 2012 و2016، أين ولد 150 طفلاً، وبقي نحو 100 بالغ بينهم 49 امرأة هناك، بينما قتل أو توفي 88 على الأقل، وعاد نحو 55، وعاد آخرون إلى بيوتهم في الخارج.