كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 9/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || البنتاجون: الولايات المتحدة تريد إعادة رفات قتلاها من الصين

تدرس الولايات المتحدة، تعزيز تعاونها العسكري مع الصين وترغب خاصةً في إعادة رفات الجنود الأمريكيّين الذين قتلوا فيها، أثناء الحرب العالمية الثانية، حسبما أعلن مسؤول كبير في البنتاجون. Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || قطر تبرم اتفاقية غامضة مع الحكومة

كشف سياسيون صوماليون، أن قطر أبرمت اتفاقية تعاون غامضة في مجال الاتصالات مع الحكومة، تتعلق باستخدام قمر صناعي تركي، وتتضمن إدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || 520 شخصا حصيلة ضحايا زلزال إيران

ارتفع عدد الجرحى جراء زلزال بلغت قوته 5.9 درجة، أمس الجمعة، في إيران إلى 520 شخصا من أكثر من 300، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني.

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