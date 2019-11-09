كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 3 أشخاص وفقدان 4 وتدمير 150 منزلا في حرائق الغابات باستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وفُقد أربعة ودُمر 150 منزلا على الأقل إثر اندلاع حرائق الغابات في أنحاء شرق أستراليا، حسبما قالت السلطات الاسترالية، اليوم السبت.

وأكدت خدمة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، مقتل شخصين بنيران بالقرب من غلين اينيس، أكثر من 550 كم (340 ميل) شمال سيدني.

تم اكتشاف جثة واحدة في سيارة وتوفيت امرأة بعد العثور عليها تعاني من الحروق يوم الجمعة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إنه عثر على جثة في منزل محترق شمال تاري وهي بلدة تبعد نحو 300 كيلومتر شمالي سيدني.

وأضافت الشرطة، أن المنزل يخص امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا، ولكن هناك حاجة بعد الوفاة للتأكد من هوية الضحية وسبب الوفاة.

ما زال هناك أربعة أشخاص على الأقل مجهولي المصير مساء السبت، كما قال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، بعد ظهر يوم السبت، قبل تأكيد الوفاة الثالثة، كان يخشى أن يرتفع عدد الوفيات.

وقال "موريسون"، خلال مؤتمر صحفي متلفز في سيدني: "لقد أسفرت هذه الحرائق عن مقتل شخصين ... ومع وصولنا إلى المناطق الأخرى التي تم قطعها، نتوقع أنباء أسوأ مرة أخرى".

وأضاف "موريسون"، أن أفراد الاحتياط في القوات المسلحة الأسترالية قد يستخدمون لمساعدة خدمات الطوارئ وأنه يتم توفير مدفوعات الدعم للمتضررين مباشرة من الحرائق.

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يُعد هذا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات في أستراليا، وهو يحدث حتى قبل بداية صيف نصف الكرة الجنوبي، حيث تعاني بالفعل أجزاء من البلاد من الجفاف الشديد.

وقال شين فيتزسيمونز، مفوض مفوض خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز، إنه من المتوقع حدوث تأجيل ضئيل في ظروف الحريق خلال الأسبوع المقبل أو طوال أشهر الصيف في ديسمبر ويناير وفبراير.

وقال "فيتزسيمونز": "لا تزال التوقعات الخاصة بميزان الموسم مدفوعة بدرجات حرارة أعلى من المعتاد (و) هطول أمطار أقل من المتوسط للسيطرة خلال الأشهر المقبلة".

في يوم الجمعة، أصدرت سلطات مكافحة الحرائق بالولايات عددًا قياسيًا من التحذيرات الطارئة، حيث تم الإعلان عن 17 حريقًا في حالة طوارئ بسبب الرياح العاتية والظروف الجافة التي أشعلت النيران.

كان هناك 81 حريقًا اشتعلت فيه النيران في أرجاء الولاية بعد ظهر اليوم السبت، 36 حريقًا غير مجهولة، مع تحذير طارئ على أربعة منها.

إلى الشمال، في ولاية كوينزلاند، قضى الآلاف من السكان بالقرب من بلدة منتجع نوسا، على ساحل صن شاين، الليل في مراكز الإخلاء.

وقال رئيس وزراء ولاية كوينزلاند، أنستازيا بالوشيك، إن السلطات لا تزال تقيم ما إذا كان من الآمن عودة قرابة 2000 شخص إلى منازلهم.

وأضاف "بالوشيك" للصحفيين: "هذه الحرائق يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة، فهي جافة جدا في الوقت الحالي، وسوف تهب الرياح بعد ظهر اليوم".

وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن حريق واحد في غرب أستراليا بعد ظهر اليوم السبت، وحذرت السلطات من ارتفاع مخاطر الحرائق في جميع أنحاء الولاية، حسبما ذكرت وزارة الإطفاء وخدمات الطوارئ.