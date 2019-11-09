مؤجل البطولة الاحترافية.. برشيد يطارد فوزه الأول والرجاء يبحث عن الثالث

يستقبل اليوم السبت، فريق يوسفية برشيد على أرضية الملعب البلدي، ضيفه الرجاء الرياضي، في لقاء مؤجل عن الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية.

ويتطلع الفريق الحريزي إلى تحقيق فوزه الأول في بطولة هذا الموسم، بعدما خاض أربع مباريات، تعادل في واحدة، بينما مني بالهزيمة في ثلاث مناسبات، جعلت النادي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، مع مباراتين ناقصتين.

أما الرجاء، صاحب الرتبة الخامسة بمجموع 7 نقاط، جمعها زملاء متولي من فوزين على كل من رجاء بني ملال ونهضة الزمامرة، وتعادل مع أولمبيك آسفي، يبحث عن انتصاره الثالث الذي سيمكنه من الارتقاء لمركز الوصافة مناصفة مع مولودية وجدة والوداد، علما أن للنسور الخضر ثلاث مباريات مؤجلة.