“الكنز” يقود شابين للاعتقال ضواحي شيشاوة! 

تمكنت السلطات بجماعة امزوضة إقليم شيشاوة فجر اليوم السبت، من توقيف شخصين داخل منزل بدوار “البرج”، وهم في حالة تلبس أثناء محاولتهم استخراج كنز من وسط فناء بمنزل قديم.
وحسب مصادر “اليوم24”، فإن الموقوفين تم ضبطهما من طرف السلطات المختصة وهما يقومان بإحداث حفرة بعمق أزيد من 3 أمتار وسط فناء منزل مهجور، بحثا عن كنز.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم حجز مجموعة من المعدات التي تستعمل في التنقيب والحفر، ليتم تسليم الموقوفين لعناصر الدرك الملكي لتعميق البحث والتحقيق معهما.
هذا وجرى إخضاع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار كلمة المحكمة في حقهم.
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