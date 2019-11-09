مصادر دولية : لا مصلحة للبنان بحكومة شبيهة بالمستقيلة

السبت 9 نوفمبر 2019

أكدت مصادر دولية وأوروبية مطلعة أنه لا مصلحة للبنان بحكومة تكون شبيهة بالمستقيلة .



وحذرت المذادر من التخوف الواقعي لجهة التوجه لخفض إضافي للتصنيف الائتماني إنعكاسا على الظروف والتي يمر بها لبنان حيث تزداد النظرة المستقبلية السلبية .. مستطردة، أن المجتمع الدولي مصمم على نشل لبنان من محنته ودعمه بشتى الوسائل وبأي شكل كان ، كائنا ما كان شكل الحكومة .

Advertisements

وقالت "أنها تميل لأن تكون حكومة تكنوقراط تجمع نخبة من الاختصاصيين والقادرين على إيجاد الحلول العلمية والواقعية ، حيث لا زالت اسهم حكومة النكنوقراط هي المحظوظة والمعول لا سيما لجهة نبض الشارع المنتفض والذي ينتظر" .

وأشارت إلى أن الامر يحتاج الى حكومة مختلفة ونوعية تحتكم لمتغيرات المجتمع وتكون على قدر طموحاته .. مشددة على أن لبنان يذخر باسماء لشخصيات ناجحة في اختصاصاتها وتكون قادرة لتسلم مثل هذا المهمة المرحلية، في ظل التداول القائم بأكثر من شخصية لبنانية لهذه المهمة من ابرزهم : غسان سلامة زياد بارود ، طارق متري ، بول مرقص ، محي الدين الشحيمي ، جورج قرم ، شربل نحاس.