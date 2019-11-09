صنعاء.. قبائل ريمة تتداعى بعد إصابة الشيخ الضبيبي برصاص مسلح حوثي

السبت 9 نوفمبر 2019

قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، أمس الجمعة، إن مسلحا حوثيا أطلق النار على أحد مشايخ محافظة ريمة بإحدى قاعات الافراح.



وذكرت المصادر أن أحد المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي قام بإطلاق النار على الشيخ علي الضبيبي بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة صنعاء؛ نتج عنها إصابة خطيرة للضبيبي.

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ولفتت المصادر إلى أن مشايخ وعقال بني الضبيبي بمديرية الجبين، محافظة ريمة، تداعوا و أعلنوا النكف القبلي ضد المليشيا ما لم يتم تسليم الجاني.

يشار إلى أن المليشيا صعدت من الاستهداف الممنهج للمشايخ، آخرها استهداف حياة الضبيبي الذي يعتبر أحد الوجهاء الاجتماعيين بمحافظة ريمة.