لافروف: عودة سوريا للجامعة العربية جزء لا يتجزأ من التسوية النهائية

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وكالاتالسبت 2019/11/9 01:38 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، أن عودة سوريا إلى مظلة جامعة الدول العربية جزء لا يتجزأ من التسوية النهائية للأزمة.
وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأرمينية، أنه تم إحراز تقدم كبير في العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية.
وردا على سؤال حول كيفية تقييم سير عملية التسوية السياسية في سوريا، قال لافروف إنه تم إحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن اجتماعات أستانا لعبت الدور الرئيسي في هذه القضية.
كان جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، قال، الجمعة، إن لجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع في جنيف مجددا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد اجتماعها لأول مرة سعيا لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من 8 أعوام.
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