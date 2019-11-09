وزير الخارجية الأمريكي: تعامل إيران مع مفتشة الوكالة الذرية ترهيب مشين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تعامل إيران مع مفتشة بالوكالة الذرية بأنه تهريب مشين.

وطالب بومبيو طهران بحل جميع القضايا المفتوحة مع الوكالة بشكل فوري، ومنح مفتشي الوكالة الامتيازات والحصانات التي يحق لهم الحصول عليها.

وتأسف الوزير، في بيان، "لعدم إبداء طهران التعاون اللازم والكافي مع الوكالة"، معبرا عن دعم واشنطن التام لأنشطة المفتشين.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق إزاء القضايا التي أثارتها الوكالة في اجتماع خاص لمجلس محافظيها".

Advertisements

وأعلنت الوكالة أنها اكتشفت أدلة على وجود مواد نووية محتملة غير معلنة لدى إيران.

وأضاف البيان أن "طهران لم تقدم تفسيرا معقولا للمواد المكتشفة ويجب أن تشرح من أين جاءت هذه المواد النووية وأين هي الآن".

ودانت الخارجية احتجاز طهران، هذا الأسبوع، مفتشة بالوكالة، واصفة الأمر بأنه "عمل شائن وغير مبرر من أعمال التخويف".

وكانت إيران سحبت اعتماد مفتشة تابعة للوكالة خلال عملية "مراقبة" عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.