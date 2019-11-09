ترند | حادث مروع بالصحراوي..وتفاصيل العثور على جثة شهد.. ومعلومات عن المتهم الأول في وفاتها.. وخطيبة هيثم زكي تكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهما.. وهكذا تحدث الراحل عن الموت

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بالأسماء| مصرع وإصابة 17 في حادث مروع بطريق الإسكندرية الصحراوي، والقصة الكاملة لاختفاء شهد والعثور على جثتها.. وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها.. والداخلية تكشف أسباب وفاتها.. وأديب يعلق، وبعد بيان الداخلية.. ما هو “الوسواس القهري” المتهم في وفاة شهد أحمد.. وأعراضه وطريقة علاجه، و’’متشيلنيش همك‘‘.. خطيبة هيثم أحمد زكي تكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهما، و’’كان قلبه حاسس‘‘.. هكذا تحدث هيثم أحمد زكي عن الموت قبل أيام من وفاته.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بالأسماء| مصرع وإصابة 17 في حادث مروع بطريق الإسكندرية الصحراوي

شهد طريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حادثا مروعا بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات العامرية العام وادي النطرون وغرب النوبارية، وتبين إصابتهم بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل، نشر موقع "مصراوي"، أسماء ضحايا الحادث.

وضمت قائمة الوفيات شابين هما عز الدين عادل إبراهيم، 17 سنة، وخالد عمر سعيد هلال، 18 سنة، وجرى وضع جثتيهما بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام.

وشملت أسماء المصابين وهم "رجلان و13 سيدة" كل من "عنان عصام الدين عادل، 20 عاما، سعدة على محمد علي شلبي، 45 عاما، مشيرة إبراهيم نصر الله، 47 عاما، سلمى حاتم شعبان إسماعيل، 15 عاما، ياسمين عبد الفتاح عبد الحميد، 17 سنة، تقى حاتم شعبان، 17 سنة، إيمان عبد الله الفيشاوي، 47 عاما، مها إبراهيم نصار، 47 عاما، داليا سلامة محمد، 35 عاما، محمد عبد الله أحمد، 32 عاما، هالة حسن فتحي، 27 عاما، فريدة محمد عبد الله، 3 سنوات، جنة عبد الفتاح عبد الحميد، 20 سنة، حنين حاتم شعبان، 20 سنة، شيماء "بدون بيانات".

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القصة الكاملة لاختفاء شهد والعثور على جثتها.. وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها.. والداخلية تكشف أسباب وفاتها.. وأديب يعلق

أثارت قضية اختفاء شهد أحمد الطالبة في الصف الثاني بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، والعثور على جثتها في نهر النيل بالجيزة، جدلا كبيرا في الشارع المصري خلال الساعات الماضية.

بداية القصة

في البداية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "#ادعوا_لشهد_أحمد"، مشيرين إلى قصة اختفاء الطالبة في ظروف غامضة.

من جانبه، أكد أحمد كمال حسين والد الطالبة شهد أحمد، إن ابنته مختفية من يوم الأربعاء الماضي، ولم تعد إلى المنزل حتى الآن.

وأضاف والد شهد في تصريحات خاصة لموقع "فالصو"، أن ابنته طالبة في الصف الثاني بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتوجهت إلى الجامعة يوم الأربعاء الماضي بشكل طبيعي، إلا أنها اختفت في ظروف غامضة.

وأكد والد الطالبة، أن ابنته ليست في خلاف مع الأسرة ولم يحدث أي مشاداة أو خلافات معها في المنزل قبل تغيبها، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن هناك أية تهديدات تلتقها الأسرة أو ابنته خلال الفترة المقبلة.

الداخلية تكشف أسباب وفاة شهد

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، السبت، عن تفاصيل العثور على جثة شهد غريقة بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.

وأكد البيان أنه على خلفية ما تم تداوله بصفحات مواقع التواصل الإجتماعى من واقعة إختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، فقد تبين قيام المدعو أحمد كمال حسين محمد – “والد المذكورة” (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء)، بالإبلاغ عن غياب نجلته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة، حيث أنها عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 الجارى لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائياً، وقد تم النشر عن الغائبة فى حينه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة عن العثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام ، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.

وشدد على أنه بتاريخ 8 الجارى حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة “شهد” التى كانت تعانى من مرض نفسى “وسواس قهرى” وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شهد

وبحسب التحريات، فإن الطالبة المختفية كانت تعاني في الفترة الأخيرة من اضطرابات نفسية، "وأن يوم اختفاءها طلبت مبلغ مالي من زملائها بالكلية، وتوجهت عقب ذلك إلى موقف سيارات الأجرة العمومي واستقلت سيارة أجرة في اتجاه القاهرة".

وأشارت التحريات إلى أن جميع زملاء الطالبة أشادوا بحسن خلق شهد وأنها متميزة ولكنها عانت الفترة الأخيرة من أزمة نفسية جعلتها منعزلة وتعاني من بعض الاضطرابات.

وعثرت الأجهزة المعنية على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة شهد أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة أعلى نهر النيل بالوراق.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصادر أمنية له قولها إن المعاينة الأولية للجثة أثبتت عدم وجود شبهة جنائية أو آثار تعدٍ على جسدها، كما انه تم العثور عليها بكامل ملابسها التي اختفت بها.

عمرو أديب يعلق

من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة العثور على جثة الطالبة، مشيرا إلى أن هناك دعوات كثيرة على مواقع التواصل الكثيرة تطالب بحق شهد.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة: "واقعة مأساوية بس فيه ناس بتسخن في الموضوع، هوّ إيه حق شهد؟، طب إحنا كنا فاهمين الكلام ده في قضية محمود البنا، مين اللي رمى معلومة أن شهد ليها حق؟".

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وأكد الإعلامي، أنه لا يمكن حاليًا الجزم بالسبب وراء العثور على جثة الطالبة شهد أحمد بنهر النيل، مشيرًا إلى ان الجهات القضائية والنيابة العامة توالي التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

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بعد بيان الداخلية.. ما هو “الوسواس القهري” المتهم في وفاة شهد أحمد.. وأعراضه وطريقة علاجه

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، السبت، تفاصيل العثور على جثة شهد أحمد، الطالبة في الصف الثاني بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، غريقة بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.

وشدد بيان الداخلية على أنه بتاريخ 8 الجاري حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة “شهد” التى كانت تعانى من مرض نفسى “وسواس قهرى” وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.

ما هو مرض الوسواس القهري؟

يعرّف مرض الوسواس القهري بفكر متسلط يسيطر على المريض ويلاحقه، ولا يستطيع السيطرة عليه، يجعله يشعر بإلحاح داخلي للقيام به، وحدوث توتر وقلق المستمر.

يعتبر الوسواس القهري اضطرابا نفسيا قد يؤدي فى بعض الأحيان إلى حدوث الانتحار، ويجب علاجه عن طريق جلسات علاجية وعقاقير طبية.

كما أنه نوع من الإضطرابات يؤدي إلى حدوث شك لدي الفرد فى كل ما حوله ويبدأ مع المريض منذ الطفولة وفي بعض الأحيان قد يكون وراثيًا .

إن الخوف من الانتحار أو إيذاء النفس، هو عرضٌ معروفٌ من أعراض مرض الوسواس القهري، حيث تلح الفكرة غير المرغوب فيها، وتتكررُ مع العجز عن دفعها، أو طردها، أو السيطرة عليها أو التحكم فيها، مثل الخوف من الانحراف المتعمد بالسيارة عن الطريق، أو الخوف من القفز من أحد المباني أو ابتلاع شيء ضار أو مؤذي، ولذلك ينتاب المريض الخوف من فعل ذلك بدون مقدمات مع علمه أن ذلك تفكير غير منطقي، لكنه لا يستطيع الهروب من تلك الأفكار.

إن الخطر الكامن في إمكانية تنفيذ مريض الوسواس القهري للأفعال الرهيبة التي يتخيلها، خصوصًا تلك المتعلقة بالانتحار، إنما هو نادرٌ جدا في الواقع، وبالنسبة للمريض الملتزم المؤمن الذي يعلمُ أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويرضى بالقدر خيره وشره وحلوه ومره فالإمكانية معدومة.

أعراض الوسواس القهري

بحسب خبراء الطب النفسي، لو لاحظت على نفسك الحزن وضيق الصدر، والتوتر وعدم الاهتمام، وفقدان الشعور باللذة والانشراح، وفقد الشهية والوزن، والكسل والخمول والتردد، وبطء الحركة وقلة النوم، والنسيان، وصعوبة التركيز، والشعور بالذنب، وأخيرا راودتك الأفكار الانتحارية كطريقة للخلاص من كل ذلك فأنت مكتئب.

علاج الوسواس القهري

علاج الوسواس القهري يتم عن طريق الطبيب، ويكون بعقاقير طبية بالإضافة إلى عقد جلسات مع المريض ليتم بها مناقشة الأفكار التي تدور برأسه.

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’’متشيلنيش همك‘‘.. خطيبة هيثم أحمد زكي تكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهما

أعلنت إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تفاصيل مكالمتها الأخيرة معه قبل وفاته.

وقالت إنجي عبرحسابها بالفيس بوك: "هيثم اخر حاجة قالها معايا عالتليفون لا اله الا الله واستغفر الله و قاللي قولي الحمد لله متشيلنيش همك".

وأضافت خطيبة الفنان الراحل: "انا بجمع صدقة جارية لهيثم احمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه.. البئر هيتكلف 170 الف جنيه يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد.. ده رقم تليفون المؤسسة اللي هتعمل البئر.. 0 106 674 4148".

وتابعت سلامة: "شكرا لكل الناس اللي بتكلمني واسفه اني مش برد بس اللي عايزله وعايزلي خير بجد ساعدوني اعمل الصدقة الجارية دي ليه دي اقل حاجة اقدر اعملهاله وادعوله كتير هو يستاهل كل حاجة حلوة وحب الناس اللي انا شايفاه ده و كم الدعوات والعمرة والصدقات علشان هو فعلا اطيب قلب.. ادعولي من قلبكم ربنا يصبرني ويجمعني بيه في الجنة و يسكنه الجنة بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

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’’كان قلبه حاسس‘‘.. هكذا تحدث هيثم أحمد زكي عن الموت قبل أيام من وفاته

نعى الفنان محمد محمود عبد العزيز، صديقه الراحل هيثم أحمد زكي، التي توفى الخميس، متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشر عبد العزيز، صورة تجمعه بالفنان الراحل، عبر حسابه بإنستجرام، وقال عن هيثم: "غلبان ومحترم و حياته صعبه من طفولته و استحمل كتير و اتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) و عمرى ما ناديته غير ب(اخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله".

الحديث عن الموت

وأضاف: "اخر مره و احنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك وأبويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى وروحتلهم .. السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا .. الله يرحمك يا هيثم يا اخويا .. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للاستاذ احمد زكى و لهيثم احمد زكى)".

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