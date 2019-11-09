بستاني تشرف على وصول معدات لعمليات حفر أول بئر إستكشافي للنفط: قطاع النفط هو أمل الشعب اللبناني

تشرف وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ندى بستاني​ على وصول معدات لعمليات حفر أول بئر إستكشافي للنفط، في ​مرفأ بيروت​.

وأكدت في تصريح لها "أننا جميعنا نعرف أهمية هذا القطاع لبلدنا ونتمنى أن نترك صورته كما هي"، مشيرة الى "أننا بدأنا بالإجراءات التنفيذية لحفر أول بئر استكشافي في ​لبنان​، المستوعبات هنا والمعدات وصلت".

وشددت على "أننا مستمرون بالإجراءات التنفيذية في بلوك رقم 4 قريبا جدا، وغدا ستصل معدات أخرى من بعدها ​باخرة​ الحفر ونضع لبنان على الخريطة ​النفط​ية"، لافتة الى أن "هذا القطاع أهم قطاع في لبنان ويجب أن نترك صورته نظيفة وصورة أمل للبنانيين لأن قطاع النفط هو أمل الشعب اللبناني"، معلنة أنه "بين كانون الاول والثاني سنبدأ عمليات الحفر".