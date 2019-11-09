تشرف وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني على وصول معدات لعمليات حفر أول بئر إستكشافي للنفط، في مرفأ بيروت.
وأكدت في تصريح لها "أننا جميعنا نعرف أهمية هذا القطاع لبلدنا ونتمنى أن نترك صورته كما هي"، مشيرة الى "أننا بدأنا بالإجراءات التنفيذية لحفر أول بئر استكشافي في لبنان، المستوعبات هنا والمعدات وصلت".
وشددت على "أننا مستمرون بالإجراءات التنفيذية في بلوك رقم 4 قريبا جدا، وغدا ستصل معدات أخرى من بعدها باخرة الحفر ونضع لبنان على الخريطة النفطية"، لافتة الى أن "هذا القطاع أهم قطاع في لبنان ويجب أن نترك صورته نظيفة وصورة أمل للبنانيين لأن قطاع النفط هو أمل الشعب اللبناني"، معلنة أنه "بين كانون الاول والثاني سنبدأ عمليات الحفر".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني تشرف على وصول معدات لعمليات حفر أول بئر إستكشافي للنفط: قطاع النفط هو أمل الشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.