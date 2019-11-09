أكّد مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أوقطاي، أن "تركيا سوق كبير يفتح أبوابه لكل الأجانب وخاصة المستثمرين العرب".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أوقطاي في المؤتمر الدولي الثاني للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي الذي تستضيفه إسطنبول تحت عنوان "الأسواق المالية الإسلامية بين الواقع والواجب".
ونصح أوقطاي "المستثمرين العرب بالاستثمار في مجال الصناعة والتعدين وعدم الاعتماد فقط على السوق العقاري"، لافتا إلى "وجود فرص استثمارية مميزة في مجال الصناعة التعدينية".
وكشف عن "وجود دراسات تفصيلية أعدتها الحكومة التركية حول فرص الاستثمار في مجال التعدين والثروة المعدنية بالبلاد"، معلنًا عن "استعداده لتقديم كافة الدراسات والمعلومات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا المجال".
كما نصح المستثمرين العرب بـ "اتباع الخطوات الرسمية للحفاظ على أموالهم، مؤكدا إن القضاء التركي دائما ما ينصف الأجانب في حال وجود خلافات اقتصادية بين الأتراك والأجانب طالما اتبع المستثمر الأجنبي المستندات الرسمية التي تحمي أمواله"، موضحًا أن "ليس كل الأتراك مخادعون ولا كل العرب ثعالب، لكن يجب الحذر واتباع الطرق الرسمية، من أجل بناء وتقوية جسور الثقة بين الأتراك والعرب. الثقة هي رأس المال البشري، وهي أهم شيء في الاستثمار وإن ضاعت الثقة فلا مجال للاستثمار ووجودها يجعلنا أقوى".
ونوّه بأن "الحكومة التركية تسعى لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين"، معتبرًا أن "فرص الاستثمار في تركيا أكبر من التحديات".
كانت هذه تفاصيل خبر أوقطاي للمستثمرين العرب: فرص الاستثمار في تركيا أكبر من التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.