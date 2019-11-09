أوقطاي للمستثمرين العرب: فرص الاستثمار في تركيا أكبر من التحديات

أكّد مستشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ياسين أوقطاي، أن "​تركيا​ سوق كبير يفتح أبوابه لكل الأجانب وخاصة المستثمرين العرب".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أوقطاي في المؤتمر الدولي الثاني للأكاديمية الأوروبية للتمويل و​الاقتصاد​ الإسلامي الذي تستضيفه ​إسطنبول​ تحت عنوان "الأسواق ​المال​ية الإسلامية بين الواقع والواجب".

ونصح أوقطاي "المستثمرين العرب بالاستثمار في مجال ​الصناعة​ والتعدين وعدم الاعتماد فقط على السوق العقاري"، لافتا إلى "وجود فرص استثمارية مميزة في مجال الصناعة التعدينية".

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وكشف عن "وجود دراسات تفصيلية أعدتها ​الحكومة التركية​ حول فرص الاستثمار في مجال التعدين والثروة المعدنية بالبلاد"، معلنًا عن "استعداده لتقديم كافة الدراسات والمعلومات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا المجال".

كما نصح المستثمرين العرب بـ "اتباع الخطوات الرسمية للحفاظ على أموالهم، مؤكدا إن ​القضاء​ التركي دائما ما ينصف الأجانب في حال وجود خلافات اقتصادية بين الأتراك والأجانب طالما اتبع المستثمر الأجنبي المستندات الرسمية التي تحمي أمواله"، موضحًا أن "ليس كل الأتراك مخادعون ولا كل العرب ثعالب، لكن يجب الحذر واتباع الطرق الرسمية، من أجل بناء وتقوية جسور الثقة بين الأتراك والعرب. الثقة هي رأس المال البشري، وهي أهم شيء في الاستثمار وإن ضاعت الثقة فلا مجال للاستثمار ووجودها يجعلنا أقوى".

ونوّه بأن "الحكومة التركية تسعى لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين"، معتبرًا أن "فرص الاستثمار في تركيا أكبر من التحديات".

