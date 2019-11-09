مسؤول في ميناء أم قصر في البصرة يعلن إعادة افتتاح الميناء واستئناف العمل فيه

أعلن مسؤول في ميناء أم قصر في ​البصرة​ عن "إعادة افتتاح ​الميناء​ واستئناف العمل فيه". وأغلق متظاهرون عراقيون في وقت سابق مدخل ميناء أم قصر جنوبي العراق. ونقل التلفزيون العراقي الخميس، عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبدالكريم خلف، أنَّ أوامر صدرت للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورا واعتقال من وصفهم بـ"المخربين"، الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء حسبما أفادت قناة "العربية".

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