زيلينسكي: الأوكرانيون اخترعوا الطائرة المروحية والقمر الصناعي

اعتبر الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ أن "الأوكرانيين أهدوا البشرية أول ​طائرة​ هليكوبتر ومحركات ​الصواريخ​ و​القمر​ الصناعي"، مضيفا أنهم اخترعوا أيضا "نموذجا أوليا للأشعة السينية، إلى جانب الأقراص المضغوطة"، مشيرًا الى أنهم "ابتكروا أيضا الرمز البريدي وتقنية الترام الكهربائي كما اخترعوا تطبيقات مثل ​واتس آب​ وبايبال".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤولون أوكرانيون تصريحات مماثلة، حيث زعم الرئيس الأوكراني السابق ​بترو بوروشنكو​ أن "مصمم الطائرة متعددة المحركات الروسي-الأميركي إيغور سيكورسكي، "مواطن أوكراني مميز غيّر عالم الطيران".