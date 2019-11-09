زيلينسكي: الأوكرانيون اخترعوا الطائرة المروحية والقمر الصناعي

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن "الأوكرانيين أهدوا البشرية أول طائرة هليكوبتر ومحركات الصواريخ والقمر الصناعي"، مضيفا أنهم اخترعوا أيضا "نموذجا أوليا للأشعة السينية، إلى جانب الأقراص المضغوطة"، مشيرًا الى أنهم "ابتكروا أيضا الرمز البريدي وتقنية الترام الكهربائي كما اخترعوا تطبيقات مثل واتس آب وبايبال".
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤولون أوكرانيون تصريحات مماثلة، حيث زعم الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو أن "مصمم الطائرة متعددة المحركات الروسي-الأميركي إيغور سيكورسكي، "مواطن أوكراني مميز غيّر عالم الطيران".
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