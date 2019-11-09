مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا يطالب بحماية المهاجرين القصّر

دان مفوض حقوق الإنسان في ​إسبانيا​ فرانسيسكو فرنانديز ماروغان "ازدياد الرسائل ​العنصرية​ التي تبرر الهجمات على ​المهاجرين​ القاصرين الذين لا يرافقهم البالغون"، ودعا إلى "مكافحة هذه الرسائل التي تنم عن التعصب وكره الأجانب".

وكان عدد من المهاجرين القاصرين قد تعرضوا للضرب يوم الأحد الماضي بحسب ​ممثلين​ عن حزب "المزيد من البلاد".

وتحدثت جمعيات حماية القاصرين الأجانب أيضا عن هجوم وقع في العاصمة في نهاية شهر أيلول الماضي على القصّر.

من جهة أخرى، فتح ​القضاء​ تحقيقا بعد تعرض فتى في السابعة عشرة من عمره للضرب في تشرين الأول الماضي في سرقسطة بشمال شرق إسبانيا.