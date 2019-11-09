مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا يطالب بحماية المهاجرين القصّر

دان مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا فرانسيسكو فرنانديز ماروغان "ازدياد الرسائل العنصرية التي تبرر الهجمات على المهاجرين القاصرين الذين لا يرافقهم البالغون"، ودعا إلى "مكافحة هذه الرسائل التي تنم عن التعصب وكره الأجانب".
وكان عدد من المهاجرين القاصرين قد تعرضوا للضرب يوم الأحد الماضي بحسب ممثلين عن حزب "المزيد من البلاد".
وتحدثت جمعيات حماية القاصرين الأجانب أيضا عن هجوم وقع في العاصمة في نهاية شهر أيلول الماضي على القصّر.
من جهة أخرى، فتح القضاء تحقيقا بعد تعرض فتى في السابعة عشرة من عمره للضرب في تشرين الأول الماضي في سرقسطة بشمال شرق إسبانيا.
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