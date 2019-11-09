اخبار العالم

مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا يطالب بحماية المهاجرين القصّر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دان مفوض حقوق الإنسان في ​إسبانيا​ فرانسيسكو فرنانديز ماروغان "ازدياد الرسائل ​العنصرية​ التي تبرر الهجمات على ​المهاجرين​ القاصرين الذين لا يرافقهم البالغون"، ودعا إلى "مكافحة هذه الرسائل التي تنم عن التعصب وكره الأجانب".

وكان عدد من المهاجرين القاصرين قد تعرضوا للضرب يوم الأحد الماضي بحسب ​ممثلين​ عن حزب "المزيد من البلاد".

وتحدثت جمعيات حماية القاصرين الأجانب أيضا عن هجوم وقع في العاصمة في نهاية شهر أيلول الماضي على القصّر.

من جهة أخرى، فتح ​القضاء​ تحقيقا بعد تعرض فتى في السابعة عشرة من عمره للضرب في تشرين الأول الماضي في سرقسطة بشمال شرق إسبانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا يطالب بحماية المهاجرين القصّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا