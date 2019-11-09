تظاهرات طلابية في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الثالث على التوالي

تشهد مختلف المناطق اللبنانية ​تظاهرات​ طلابية لليوم الثالث على التوالي، وقد حاولت مجموعة من الطلاب اقفال تجمع المدارس في بعلبك ونظمت مسيرة طالبية وشبابية شارك فيها إلى جانب مجموعات من "حراك أبناء بعلبك"، تلامذة معهد الأبرار التقني وقسم من تلاميذ تجمع المدارس، جابت أحياء المدينة وشوارعها، وتوقفت رمزيا أمام مركز "أوجيرو"، وأكملت في اتجاه ساحة الشاعر خليل مطران قرب قلعة بعلبك.

أما في صيدا فقد بدأ طلاب المدارس بالتوافد الى ساحة ايليا للمشاركة في فطور جماعي، كما تم قطع السير عند مستديرة الأونيسكو من قبل مجموعة من الطلاب.

كما رفض عدد من طلاب ثانوية صور الرسمية المختلطة، الدخول الى حرم المدرسة بالقرب من الصليب الأحمر اللبناني ونفذوا إعتصاماً خارج حرم المدرسة وهتفوا مطالبين بالمطالب الذي بنادي بها الحراك فيما واصل الطلاب في المدرسة يومهم الدراسي المعتاد، وفي ثانوية البازورية قضاء صور نفذ الطلاب إعتصاماً مماثلاً .

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ونفذ تلامذة مدرسة كفرشوبا الرسمية في قضاء حاصبيا إعتصاما داخل حرم المدرسة، ورددوا هتافات ينادي بها الحراك، منددين بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة التي وصلت اليها البلاد، مطالبين بمحاسبة ناهبي المال العام.

كما نفذ تلامذة المدارس الرسمية في بلدتي مشمش وحرار في جرد القيطع -عكار وقفات احتجاجية امام مدارس البلدتين، مؤكدين التزامهم بالحراك الشعبي على مستوى كل لبنان. وحمل التلامذة اعلاما لبنانية ولافتات تؤكد احقية المطالب المرفوعة ولا سيما محاكمة الفاسدين واعادة المال العام المنهوب، فيما أقدم طلاب على قطع الطريق العام في ايزال في الضنيّة.