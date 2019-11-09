أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن استخدام شاحنة معدة للنقل الخارجي لتهريب كمية من حبوب الكبتاغون الى المملكة العربية السعودية بطريقة عالية الاحترافية وعلى ضوء المعلومات المتوافرة، كلفت شعبة المعلومات مجموعاتها الخاصة للقيام بعمليات المراقبة الميدانية، بحيث جرى تعقب تحركات الشاحنة المذكورة"، مبينة أنه "بتاريخ 25/10/2019، تمكنت قوة من هذه الشعبة من ضبط الشاحنة في محلة المصنع خلال توجهها إلى الأراضي السورية، واوقف سائقها ويدعى: ج. ا. (مواليد عام 1969، لبناني)".
وأوضحت أنه "بتفتيشها من خلال فريق تقني متخصص تابع للشعبة، تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكابتغون موضبة بطريقة احترافية داخل علبة اسطوانة المكابح، وهي عبارة عن /18/ كلغ أي ما يعادل تقريبا /120,000/ حبة. بنتيجة التحقيق المجري من قبل شعبة المعلومات، جرى التوصل الى تحديد هوية أفراد شبكة التهريب، وهم من التابعية السورية. وقد أجري المقتضى القانوني بحق سائق الشاحنة، وضبطت الشاحنة وحبوب الكابتغون، وأودعوا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعلومات أحبطت عملية تهريب 120 الف حبة كبتاغون الى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.