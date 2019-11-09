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وفد من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية يتجمع على طريق القصر تمهيدا للقائه الرئيس عون

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تجمع وفد من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية تجمعوا على ​طريق القصر الجمهوري​ عند مطعم ماكدونالدز عند مستديرة الصياد، تمهيدا لتوجههم للقصر للقاء رئيس الجمهورية تلبية لدعوته للقائهم وعرض مطالبهم عليه.

وبعد التنسيق، تشكل وفد منهم مؤلف من خمسة اشخاص للقاء الرئيس عون بعد قليل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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