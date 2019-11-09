تجمع وفد من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية تجمعوا على طريق القصر الجمهوري عند مطعم ماكدونالدز عند مستديرة الصياد، تمهيدا لتوجههم للقصر للقاء رئيس الجمهورية تلبية لدعوته للقائهم وعرض مطالبهم عليه.
وبعد التنسيق، تشكل وفد منهم مؤلف من خمسة اشخاص للقاء الرئيس عون بعد قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية يتجمع على طريق القصر تمهيدا للقائه الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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