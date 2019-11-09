نقولا للرئيس عون: لا يمكن ترك الامور على ما هي عليه

لفت النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "منذ 24 يوما ونحن ندور في دوامة مفرغة. اتهامات وأكاذيب واشاعات ونفي بالجملة". وسأل "اين ​القضاء​ في هذه المعركة؟ ولماذا هذا الصمت المريب والمخيف؟ لماذا لا تُحرَّك الملفات على اعتبار أن ما يحصل لا يرقى الا بالقول عنه أنه هرج ومرج وذر للرماد في العيون، ولا يعدو كونه عراضات اعلامية أمام ​وسائل الاعلام​، اذ لم نرَ حتّى الآن أي توقيف احتياطي لمختلس أموال عامة ولا أي قرار قضائي بالحجز الاحتياطي على ودائع بعض من استغل منصبه لمنفعته الخاصّة".

وتوجه إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، قائلا: "لا يمكن ترك الامور على ما هي عليه، نتمنى عليك دعوة مجلس القضاء و​القضاة​ المختصين الى ​القصر الجمهوري​، لحثّهم بالعودة الى ضمائرهم ووطنيّـتهم والعمل بجدّية بعيدا عن أي تدخّل سياسيّ سافر لفتح جميع الملفّات، وليقدم المتخاذل استقالته رأفة بالوطن والناس افساحا بالمجال لاخرين على استعداد للقيام بهذه المهمة".