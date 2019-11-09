السيد: على سلامة وغيره أعادة ملياراتهم إلى لبنان قبل حجْز أموال الناس

لفت النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "المصارف منعت تحويل ألدولار للخارج وحددت سقفاً للسحب"، مشددا على أن "قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يخالف قانون النقد والتسليف".
وأكد أنه "كان على سلامة وغيره أعادة ملياراتهم إلى لبنان قبل حجْز أموال الناس في المصارف"، متسائلا: "كيف علم"الكِبار" مسبقاً بالقرار قبل تعميمه يوم الإثنين وهرّبوا ملايينهم؟! وأين قضاؤنا العظيم؟".
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