السيد: على سلامة وغيره أعادة ملياراتهم إلى لبنان قبل حجْز أموال الناس

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​المصارف​ منعت تحويل ألدولار للخارج وحددت سقفاً للسحب"، مشددا على أن "قرار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ يخالف قانون النقد والتسليف".

وأكد أنه "كان على سلامة وغيره أعادة ملياراتهم إلى لبنان قبل حجْز أموال الناس في المصارف"، متسائلا: "كيف علم"الكِبار" مسبقاً بالقرار قبل تعميمه يوم الإثنين وهرّبوا ملايينهم؟! وأين قضاؤنا العظيم؟".